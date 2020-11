Corona-Impfstoff von Moderna erzielt Wirksamkeit von 94,5 Prozent Der US-Biotechkonzern Moderna meldet für seinen Impfstoff gegen das Coronavirus eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent. Zudem kann der Impfstoff länger als gedacht im Kühlschrank gelagert werden. 16.11.2020, 13.14 Uhr

Ein Teil der Impfdosen von Moderna soll in den Lonza-Werken in Visp hergestellt werden. Keystone

(gb.) Das Unternehmen Moderna hat am Montag positive Resultate aus einer Zwischenanalyse seines Impfstoffes mRNA-1273 bekanntgegeben. Der Stoff erfülle statistische Kriterien mit einer Wirksamkeit von 94,5 Prozent, heisst es in einer Mitteilung. «Dies ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung unseres Impfstoffkandidaten gegen COVID-19», lässt sich CEO Stéphane Bancel zitieren.