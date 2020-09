Corona-Impfstoffkandidat: Johnson & Johnson startet Tests an 60'000 Personen Johnson & Johnson beginnt mit der entscheidenden Phase-3-Studie seines Corona-Impfstoffkandidaten. Daran beteiligt ist auch eine Firma aus Bern. 23.09.2020, 13.35 Uhr

Das US-Pharmaunternehmen hat eine länderübergreifende Phase-3-Studie für seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten begonnen. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Johnson & Johnson hat die entscheidende, länderübergreifende Phase-3-Studie für seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten gestartet. Nach positiven Zwischenergebnissen aus der vorherigen klinischen Phase wird der Impfstoffkandidat bei 60’000 Erwachsenen in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru, Südafrika und den USA getestet, wie das Pharmaunternehmen am Mittwoch schreibt. Dessen Tochterfirma Janssen Vaccines in Bern-Bümpliz ist ebenfalls an der Studie und bei der Entwicklung beteiligt.