CS-Präsident soll zwei Mal gegen Quarantäneregeln verstossen habe

Corona-Regeln CS-Präsident soll zwei Mal gegen Quarantäneregeln verstossen haben António Horta-Osório hat offenbar zwei Mal gegen die geltenden Quarantäneregeln verstossen: Der CS-Präsident soll im Sommer ans Tennisfinale in Wimbledon gereist sein. 30.12.2021, 15.51 Uhr

Unverbesserlich: Gemäss einem Medienbericht soll CS-Präsident António Horta-Osório zwei Mal gegen die Quarantäne-Regeln verstossen haben. Keystone

Wie die «Financial Times» am Donnerstag berichtet, habe eine interne Untersuchung der Credit Suisse ergeben, dass Horta-Osório am 10. und 11. Juli nach London flog und anschliessend das Tennisfinale in Wimbledon mitverfolgte. Die Finanzzeitung stützt sich auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Zu diesem Zeitpunkt stand die Schweiz auf der gelben Liste des Vereinigten Königreichs. Reisende mussten sich bei ihrer Ankunft zehn Tage lang isolieren.

Es wäre bereits der zweite Verstoss von Horta-Osório gegen die Quarantäneregeln. Anfang Dezember reichte er eine Selbstanzeige ein, weil der nach der Einreise aus einem Risikoland die Quarantänepflicht missachtet hatte: Der Portugiese flog am 28. November aus London in die Schweiz. Allerdings verliess der das Land am 1. Dezember bereits wieder, statt sich zehn Tage in Quarantäne zu begeben. (chm)

