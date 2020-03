Corona-Test: US-Gesundheitsbehörde erteilt Pharmakonzern Roche eine Notfall-Zulassung Die US-Gesundheitsbehörde hat dem Basler Pharmakonzern Roche eine Notfall-Zulassung für den Cobas SARS-CoV-2-Test erteilt. So können ab sofort grosse Mengen an Proben auf das Virus getestet werden. 13.03.2020, 07.40 Uhr

Der neue Test von Roche ist per Notfall-Zulassung in den USA erhältlich. Georgios Kefalas / KEYSTONE

(agl) Dies teilte Roche am Freitag mit. Der Test für die Cobas-Diagnostik-Systeme von Roche sei nun in den USA sowie auf all den Märkten erhältlich, die eine CE-Kennzeichnung des europäischen Wirtschaftsmarkts akzeptieren. Gemäss der Mitteilung von Roche soll der neue Test innerhalb von 3,5 Stunden Resultate liefern.