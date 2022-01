Corona Titlis-Bergbahnen machen erneut Millionenverlust Die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis schrieben 2021 einen Verlust von fünf Millionen Franken. Ohne Härtefallentschädigung wäre dieser noch deutlich höher ausgefallen. Peter Walthard 11.01.2022, 07.39 Uhr

Gäste aus den USA und aus China fehlten den Titlis-Bergbahnen auch 2021 . Das schlägt sich nun in den Geschäftszahlen nieder. (Archiv) Keystone

Zu Beginn des neuen Geschäftsjahrs gab es für die Titlis-Bergbahnen so etwas wie einen Lichtblick: Die Ersteintritte von Anfang November bis Ende Dezember seien gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent gestiegen, meldete das Unternehmen am Dienstag. Am Silvestertag habe die Zahl der Gäste sogar erstmals wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Einen Strich durch die Rechnung machte dann aber das Wetter: Eine Warmfront mit Regen bis über 2'500 Meter über Meer habe das Weihnachtsgeschäft zum zweiten Mal in Folge ins Wasser fallen lassen.