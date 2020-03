Corona-Virus: UBS erwartet Wirtschaftseinbruch aber auch Erholung in zweiten Jahreshälfte Die Bekämpfung der Corona-Epidemie führe laut UBS zu einem starken Einbruch des Schweizer Wachstums im ersten Halbjahr. Eine Wirtschaftskrise liesse sich aber durch eine starke Reaktion der Fiskalpolitik verhindern. 23.03.2020, 10.23 Uhr

Die Bereiche Freizeit und Kultur müssten laut der Studie mit einem starken Verlust rechnen. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die weitreichenden Massnahmen zur Viruseindämmung haben zur Stilllegung weiter Bereiche des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft geführt. Das UBS Chief Investment Office erwartet in seiner am Montag publizierten Studie, dass die Schweizer Wirtschaft deswegen in der ersten Jahreshälfte «stark schrumpfen» dürfte.