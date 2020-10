COronahilfe Hilfe für Unternehmen: Wirtschaftsminister Parmelin stellt Härtefallregelung auf 1. Dezember in Aussicht Der Bundesrat möchte gemäss Wirtschaftsminister Guy Parmelin die Härtefallregelung für coronagebeutelte Unternehmen bereits anfangs Dezember einführen. 31.10.2020, 12.51 Uhr

Wirtschaftsminister Guy Parmelin möchte die Härtefallregelung früher als geplant einführen. Keystone

(dpo) Ursprünglich sollten die neuen Hilfen im Rahmen der sogenannten Härtefallregelung erst Anfang Februar fliessen, woraufhin es Kritik von allen Seiten auf den Bundesrat hagelte. Schliesslich stellte Wirtschaftsminister Guy Parmelin vergangenen Mittwoch in Aussicht, dass die Verordnung auf den 1. Januar in Kraft tritt. Nun will die Landesregierung offenbar vorwärts machen.