Coronakrise 300 Millionen Franken: ZKB gewährt KMU zusätzliche Überbrückungskredite Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) stellt betroffenen Unternehmen zusätzliche Kredite zur Verfügung. Ab Januar nimmt die Bank Gesuche entgegen. 23.12.2020, 08.52 Uhr

Will mit weiteren Überbrückungskrediten KMU finanziell unter die Arme greifen: Die Zürcher Kantonalbank. Keystone

(dpo) Mit den 300 Millionen Franken an Krediten sollen Corona gebeutelte KMU finanziell die Zeit überbrücken, bis sie im ersten Quartal 2021 Hilfe durch das Härtefallprogramm des Kantons Zürich erhalten. Doch auch Firmen, die nicht die Kriterien des Programms erfüllen, sollen in den Genuss der Überbrückungskredite kommen, wie die ZKB am Mittwoch mitteilte.