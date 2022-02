Coronakrise AHV-Ausgleichsfonds erzielt gute Rendite – und warnt trotzdem Die Sozialversicherungen AHV, IV und EO haben mit ihren Anlagen 2021 ein gutes Ergebnis erwirtschaftet. Die Nettorendite betrug über 5 Prozent. Trotzdem ist nicht alles rosig. 10.02.2022, 11.00 Uhr

Die gute Rendite kann nicht kaschieren, dass die Sozialwerke zusehends in finanzielle Schieflage geraten. (Symbolbild) Keystone

Das Vermögen des Ausgleichsfonds belaufe sich insgesamt auf 40,9 Milliarden Franken, meldete Compenswiss am Donnerstag. Vor Jahresfrist waren es noch 38,5 Milliarden Franken. Die öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes verwaltet die Vermögen der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), der Invalidenversicherung (IV) und der Erwerbsersatzordnung (EO).

Die Nettorendite von 5,3 Prozent wertet Compenswiss als «positive Performance». Beigetragen zum positiven Ergebnis haben insbesondere die steigenden Aktienkurse. Dagegen seien mit Anleihen leicht negative Resultate erzielt worden. Rund 60 Prozent des verwalteten Vermögens hält der AHV/IV/EO-Ausgleichsfonds in ebensolchen Anleihen – das bedeutet weniger Risiko, aber in Jahren wie 2021 halt auch weniger Rendite.

Während die Nettorenditen auf den Vermögen der AHV (+ 4,9 Prozent) und bei der EO (+5,1 Prozent) höher lagen als im Vorjahr, resultierte bei der IV mit 4,1 Prozent ein leicht tieferes Plus.

Gute Resultate reichen nicht

Vergangenes Jahr hat Compenswiss nach eigenen Angaben die nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlagepolitik weiterentwickelt. So schloss die Anstalt des Bundes Unternehmen, die in den Sektoren Bergbau und Energieerzeugung tätig sind und mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit Kohle erwirtschaften, aus dem Anlageuniversum aus.

Trotz all den erfreulichen News: Die düsteren Wolken am Himmel der Sozialwerke sind noch nicht verschwunden. «Die gute Performance im 2021 und in den Jahren zuvor reicht nicht aus, um die Finanzierung des AHV- und des IV-Ausgleichsfonds zu sichern», bilanziert Compenswiss. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Alterung der Bevölkerung werde die Kluft zwischen den Einnahmen und den Ausgaben jedes Jahr grösser. (mg)