Coronakrise beschert der SNB einen Milliardenverlust Die Schweizerische Nationalbank (SNB) schreibt im ersten Quartal dieses Jahres einen Verlust von 38,2 Milliarden Franken. Verantwortlich dafür sind unter anderem die Fremdwährungspositionen der Bank. 23.04.2020, 08.47 Uhr

Die Schweizerische Nationalbank macht Verluste in der Höhe von über 38 Milliarden Franken. Keystone

(gb.) Die Coronakrise wirkt sich auf den Erfolg der Schweizerischen Nationalbank (SNB) aus. Gemäss einer Mitteilung der Bank haben die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu einem Verlust bei den Fremdwährungspositionen in der Höhe von 41,2 Milliarden Franken geführt. Die Beteiligungspapiere haben insgesamt 31,9 Milliarden Franken an Wert verloren.