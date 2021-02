Coronakrise Bundesrat stockt Härtefallprogramm auf 10 Milliarden Franken auf Die Landesregierung verdoppelt erneut die Mittel für das Härtefallprogramm. Auch bei der Taggeldbezugsdauer und bei den Kurzarbeitsentschädigungen will der Bundesrat das Massnahmenpaket anpassen. 17.02.2021, 15.00 Uhr

Das Härtefallprogramm sieht sechs Milliarden Franken für kleine und mittlere Unternehmen vor. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Der Bundesrat will die Gelder im Rahmen des Härtefallprogramms nochmals aufstocken: Er schlägt dem Parlament vor, die Mittel auf insgesamt 10 Milliarden Franken aufzustocken, wie das Finanzdepartement EFD am Mittwoch bekanntgibt. Der Bundesrat hat vor rund einem Monat erst die Erhöhung des Betrages von 2,5 auf 5 Milliarden beantragt.

Gemäss dem neuen bundesrätlichen Vorschlag sind sechs Milliarden für kleinere und mittlere Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu fünf Millionen gedacht. Der Bund würde davon 70 Prozent übernehmen, die Kantone die restlichen 30 Prozent. Weitere drei Milliarden sind für grössere Firmen mit einem Umsatz von über fünf Millionen Franken vorgesehen, wie es in der Mitteilung heisst. Schliesslich soll die Bundesratsreserve für besonders betroffene Kantone um 250 Millionen auf eine Milliarde erhöht werden.

Bund will auch 2021 Kosten für Kurzarbeit übernehmen

Auch bei der Arbeitslosenversicherung und Kurzarbeit will der Bundesrat das Massnahmenpaket für die wirtschaftliche Corona-Unterstützung anpassen. So soll etwa für die Monate März bis Mai 2021 die Anzahl Taggelder für versicherte Personen um 66 Taggelder erhöht werden. Zudem will die Landesregierung gemäss Mitteilung die Höchstbezugsdauer für Kurzarbeitsentschädigung verlängern – von 18 auf maximal 24 Monate innerhalb von zwei Jahren. Schliesslich soll der Bund auch 2021 für die Kosten für die Kurzarbeit aufkommen.

Wie das Finanzdepartement weiter mitteilt, haben Bund und Kantone Anpassungsbedarf bei der Härtefallhilfe festgestellt. Derzeit würden die aktuellen Höchstwerte für A-Fonds-perdu-Beiträge geprüft. Darüber hinaus werde mit den Banken weiterhin über eine Neuauflage der Covid-19-Kredite beraten. Bei den bereits bestehenden Solidarbürgschaften wolle der Bundesrat zudem die Zinssätze per Ende März 2021 für das nächste Jahr nicht anpassen.