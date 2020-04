Coronakrise drückt bei Schindler auf Umsatz und Gewinn Die Coronakrise belastet die Unternehmen, auch den Luzerner Lifthersteller Schindler. Im ersten Quartal gingen Umsatz und Auftragseingang zurück. Der Gewinn brach gar ein. 22.04.2020, 08.28 Uhr

Die Coronapandemie belastete das Quartalergebnis von Schindler. Keystone

(rwa) Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten des Jahres um 5,2 Prozent auf 2,4 Milliarden Franken, wie Schindler am Mittwoch mitteilte. In Lokalwährungen betrug das Minus nur 0,2 Prozent. Betroffen war Schindler von der Coronapandemie im ersten Quartal vor allem im asiatischen Raum. In mehreren Ländern seien Fabriken geschlossen und Baustellen stillgelegt worden, heisst es in der Mitteilung.