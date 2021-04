Coronakrise Gewerkschaften warnen: Wegen Corona gibt es mehr prekäre Jobs Die Coronakrise habe die Einkommensschere weiter geöffnet und prekäre Jobs gefördert, warnen die hiesigen Gewerkschaften. Vor allem bei Essenskurieren und im Online-Handel seien die Löhne und sozialen Absicherungen schlechter. Aktualisiert 20.04.2021, 10.38 Uhr

Das Instrument der Kurzarbeit habe viele Entlassungen in der Coronakrise verhindert. Doch die Aussichten für die nächsten Monate sind beunruhigend, bilanziert der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB). Denn die Coronakrise habe vermehrt prekäre Jobs geschaffen und die Einkommensschere verstärkt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung des SGB, der Unia, und Syndicom am Dienstag heisst.