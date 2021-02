coronakrise Pandemie führte im Detailhandel zu Verschiebungen Insgesamt liess die Schweizer Bevölkerung 2020 etwa gleich viel Geld beim Einkaufen liegen wie im Jahr zuvor. Doch die Gewichte zwischen den einzelnen Branchen haben sich verschoben. 01.02.2021, 09.04 Uhr

Im Detailhandel gab es 2020 einen Run auf Elektronik- und Kommunikationsgeräte. (Symbolbild) Keystone

(wap) Insgesamt wuchsen die Umsätze im Detailhandel im Pandemiejahr 2020 um 0,8 Prozent. Innerhalb der Branchen sei die Entwicklung aber gegenläufig verlaufen, meldete das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag. So verbuchte der Handel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren ein Plus von 8,2 Prozent, der Nicht-Nahrungsmittelsektor dagegen ein Minus von 3,5 Prozent.