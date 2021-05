Coronakrise Rasche Erholung für Konsumgüterbranche: 3,5 Prozent Wachstum prognostiziert Bis 2023 dürfte die Schweizer Konsumgüterbranche den Vorkrisenstand überflügelt haben. Dies prognostiziert das Beratungsunternehmen PWC. 10.05.2021, 15.36 Uhr

Die Konsumgüterbranche nimmt in diesem Jahr wieder mehr ein als in den Monaten nach Ausbruch der Krise. (Symbolbild) Keystone

(wap) Die Non-Food-Händler und Hersteller könnten sich nach den starken Einbussen im vergangenen Jahr schnell erholen, schreibt das Wirtschaftsberatungsunternehmen PWC am Montag in einer Mitteilung. Voraussetzung dafür sei das rasche Fortschreiten der Impfkampagne und dass keine neuen Virusmutationen auftauchten. Bereits 2021 werde es im Non-Food-Segment ein Wachstum von 3,5 Prozent geben, so PWC. Bis 2023 könnten die Jahresendergebnisse dann über dem Vorkrisenniveau von 2019 liegen.

Das Wachstum sei in der Schweiz langsamer als im europäischen Durchschnitt, allerdings sei die Branche hierzulande auch nicht so stark von der Krise betroffen gewesen. Insgesamt beziffert PWC das Minus bei der Bruttowertschöpfung 2019 auf 5,3 Prozent. Weniger stark von der Krise betroffen gewesen seien dagegen Lebensmittelhersteller und -händler. Die Non-Food-Unternehmen hätten sogar um Krisenjahr 2020 ein Plus von 3,3 Prozent gemacht.