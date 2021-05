Coronakrise Trotz Wachstum im April: Automarkt weiter unterdurchschnittlich Im April kamen in der Schweiz mehr als doppelt so viele neuregistrierte Personenwagen auf die Strasse als im Vorjahresmonat. Dennoch liegt der Markt weiter unter Durchschnitt. 04.05.2021, 08.15 Uhr

Nach dem Einbruch im April 2020 kamen in diesem Frühling wieder deutlich mehr Neuwagen auf die Strasse. (Symbolbild) Keystone

(wap) Verglichen mit dem von der Pandemie geprägten April 2020 lag die Zahl der neu zugelassenen Personenwagen in diesem April 135,1 Prozent höher. Dies teilte die Vereinigung der Schweizer Automobilimporteure Auto-Schweiz am Dienstag mit. Damals waren lediglich 9'382 Neuwagen zugelassen worden, nun waren es 22'054. Der Markt hat sich aber noch nicht erholt, wie Auto-Schweiz in der Mitteilung weiter ausführt.