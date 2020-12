coronakrise V-Zug hat das Krisenjahr gut überstanden und steigert das Betriebsergebnis Die V-Zug-Gruppe konnte ihr Betriebsergebnis 2020 deutlich steigern. Negative Auswirkungen der Pandemie seien auch im zweiten Halbjahr ausgeblieben, meldet das Unternehmen. 16.12.2020, 07.26 Uhr

Stabile Nachfrage: Die V-Zug Gruppe profitierte davon, dass die Baustellen im Heimmarkt Schweiz offen blieben. Keystone

(wap) Die Geschäfte hätten sich sowohl im Heimmarkt Schweiz als auch international erfreulich entwickelt, meldet die V-Zug am Mittwoch in einer Medienmitteilung. In der Schweiz habe man davon profitiert, dass die Bautätigkeit während der zweiten Welle weitergeführt worden sei. Deutliche Wachstumsraten zeichneten sich auch in China und Hong Kong, Australien sowie Deutschland ab. Dabei hätten die neu eröffneten «Zugorama»-Ausstellungscenter in Peking und München eine wichtige Rolle gespielt.