CORONAMASSNAHMEN Detailhändler wollen keinen weiteren Lockdown Mit Lockdowns fördere der Bund indirekt ausländische Onlinehändler, moniert der Detailhandelsverband. Dieser fordert ein Umdenken in der Coronapolitik. 05.02.2021, 18.23 Uhr

Der Verband der Detailhändler spricht sich gegen weitere Lockdowns aus. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Bis Ende Februar müssen alle Läden des nicht täglichen Bedarfs auf Anordnung des Bundesrats geschlossen bleiben. Die Coronamassnahme betrifft über 10'000 Geschäfte und verursacht einen Umsatzausfall von rund 800 Millionen Franken pro Woche, wie Swiss Retail Federation am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Deshalb fordert der Detailhandelsverband ein Umdenken in der Coronapolitik: Der Bund dürfe keine flächendeckenden Schliessungen mehr verordnen.