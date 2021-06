Coronapandemie Tourismus-Direktor: Stadthotels müssen sich vermehrt auf Reisetouristen ausrichten Die ausländischen Touristen werden nach der Pandemie wieder in die Schweiz kommen. Bei Geschäftsreisenden ist das nicht so sicher. Die Hotels in den Städten werden sich anpassen müssen, sagt der Direktor von Schweiz Tourismus. 26.06.2021, 12.45 Uhr

Damit die Bette nicht leer bleiben, können sich die Schweizer Stadthotels nicht mehr nur auf Geschäftsreisende verlassen. (Symbolbild) Keystone

Viele Länder, darunter die Schweiz, lockern derzeit ihre Coronamassnahmen. Jetzt, wo auch Reisen über Landesgrenzen vermehrt wieder möglich werden, befinden sich die Tourismusdestinationen in einem Wettstreit um Gäste. «Wir müssen sicherstellen, dass die Schweiz nicht vergessen geht», sagt Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus, in der «Samstagsrundschau» von SRF.

In den Städten fehlen seit Ausbruch der Pandemie insbesondere die Geschäftsreisenden. Nicht klar ist, in welchem Ausmass diese nach der Krise zurückkommen werden. Denn die Grenzschliessungen und Homeoffice-Regelungen haben gezeigt, dass viele Treffen und Besprechungen auch digital abgehalten werden können.

Auch Schweizer sollen vermehrt in die Städte

Ganz so schlimm dürfte es für die Schweizer Städte aber nicht werden, glaubt Nydegger. Er geht davon aus, dass organisierte Geschäftsreisen wie Kongresse oder Seminare wieder zu 90 Prozent zurückkommen werden. Bei Individualgeschäftsreisen, beispielsweise zu Kundenbesuchen, rechnet Schweiz Tourismus derweil mit einem Rückgang von 20 bis 30 Prozent.

Diesen Rückgang müssen die Hotels in den Städten aber irgendwie kompensieren. «Wir versuchen, die Städte auch den Schweizern schmackhaft zu machen», so Nydegger. Den gesamten Ausfall würden die inländischen Gäste aber nicht wettmachen können. Stadthotels müssen ihre freien Betten also künftig vermehrt auch an Reisetouristen verkaufen.

Der Schweiz Tourismus-Chef rechnet damit, dass die Branche in zwei Jahren wieder bei einer Auslastung von 80 Prozent des Vorkrisen-Werts sein wird. Bis dahin brauche es weiterhin Unterstützung durch den Bund, in Form eines Recovery-Programms.