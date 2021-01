coronavirus Runder Tisch: Gewerkschaft verlangt besseren Schutz für Tieflohnverdiener Bei der Entschädigung der Kurzarbeit und der Bezugsdauer der Arbeitslosentaggelder muss der Bundesrat nachbessern. Das hat Travail.Suisse am Montag an einem Runden Tisch der Sozialpartner mit Bundespräsident Guy Parmelin gefordert. 25.01.2021, 18.13 Uhr

Wirtschaftsminister Guy Parmelin trifft die Sozialpartner regelmässig zum Austausch. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Das Instrument der Kurzarbeit sei wertvoll zur Verhinderung von Entlassungen. Ein sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit während der Coronakrise habe so verhindert werden können, betont Travail.Suisse in einer Mitteilung. Allerdings seien in der Kurzarbeit nur 80 Prozent des bisherigen Lohnes abgesichert. Gerade für Menschen mit tiefen Einkommen stelle der Wegfall der 20 Prozent an Lohn eine «existenzielle Bedrohung» dar.