Coronavirus Trotz Erholung: MEM-Industrie sieht kaum Hoffnungsschimmer am Horizont Weniger Aufträge, weniger Umsatz und weniger Exporte: Die Coronakrise belastet die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) stark. Daran wird sich auch in nächster Zeit kaum etwas ändern. 12.11.2020, 08.32 Uhr

Die Aussichten sind nicht rosig. Die Schweizer Industrie wird hart von der Coronapandemie getroffen. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Die Auftragseingänge in der Schweizer MEM-Industrie sanken in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Prozent, die Umsätze um 11,5 Prozent und die Exporte um 13,9 Prozent. Die Geschäftsentwicklung zeige zwar im dritten Quartal eine leichte Erholung, schreibt der Verband Swissmem in einer Mitteilung vom Donnerstag. «Es bestehen aber kaum Hinweise auf einen baldigen, nachhaltigen Aufschwung.»