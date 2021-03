Covid-Impfung Novartis produziert bald den Curevac-Impfstoff Der Basler Pharmakonzern hat mit Curevac eine erste Vereinbarung für die Produktion von deren Covid-Impfstoff unterzeichnet. Bis Ende 2021 sollen 50 Millionen Dosen in Österreich hergestellt werden. Aktualisiert 04.03.2021, 13.53 Uhr

Novartis spannt mit dem deutschen Biopharmaunternehmen Curevac zusammen für die Produktion von dessen Coronaimpfstoff. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Vorbereitungen für den Produktionsstart, den Technologietransfer sowie die Testläufe haben bereits begonnen, wie Novartis und Curevac am Donnerstag bekanntgaben. Demnach soll die Produktion am österreichischen Standort von Novartis in Kundl im zweiten Quartal 2021 anlaufen.