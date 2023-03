Credit Suisse und UBS: News zum Bankendeal im Liveticker

08:54 Uhr Donnerstag, 23. März

Finma erklärt Abschreibungen von gewissen Bankanleihen

Für das Vorgehen der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht (Finma) so genannte AT1-Anleihen der Credit Suisse abzuschreiben, ist die Schweiz in die Kritik geraten. Mehrere Geschädigte drohten auch bereits mit Klagen. Nun hat die Finma am Donnerstag ihren Entscheid begründet. «Die von der Credit Suisse ausgegebenen AT1-Instrumente sehen vertraglich vor, dass sie im Falle eines Trigger-Ereignisses, insbesondere bei der Gewährung ausserordentlicher staatlicher Unterstützung, vollständig abgeschrieben werden», heisst es in der Mitteilung.

Insgesamt verlieren dadurch Investoren rund 16 Milliarden Franken. AT1-Instrumente seien in der Schweiz so ausgestaltet, «dass sie abgeschrieben oder in hartes Kernkapital gewandelt werden, bevor das Eigenkapital der betroffenen Bank komplett aufgebraucht oder abgeschrieben ist», so die Finma. Durch die vom Bundesrat am Sonntag in Kraft gesetzte Notverordnung sei die Finma ermächtigt, diese Anleihen abzuschreiben.

Mit diesem Vorgehen hat sich die Schweiz nicht nur Freunde gemacht. In den Augen der EZB-Chefin Christine Lagarde ist es gar ein Unding, dass die Schweiz die AT1-Gläubiger opfert, um die Ansprüche der CS-Aktionäre zu schützen. Im Statement der Europäischen Zentralbank hiess es denn auch: «AT1-Anleihen sind und bleiben ein wichtiger Bestandteil der Kapitalstruktur europäischer Banken.» Und um abschliessend Klarheit zu schaffen, hält die EZB-Chefin fest: «Die Schweiz setzt nicht die Standards in Europa.» (chm)