Credit Suisse und UBS: News zum Bankendeal im Liveticker

08:31 Uhr Montag, 20. März

Boni-Frage: Finma muss über CS-Entschädigungen entscheiden

Was ist mit den Boni der übernommenen Credit Suisse? Darauf gab es am Sonntagabend an der Medienkonferenz widersprüchliche Aussagen. Nach der Information präzisierte Bundesrätin Karin Keller-Sutter gegenüber Radio SRF: «Gegenüber dem CS-Management gibt es natürlich Massnahmen.»

Das Bankengesetz sehe beispielsweise vor, dass bei einer Unterstützung durch den Staat ein Dividendenverbot angeordnet oder durch eine Verfügung in die Vergütungspolitik eingegriffen werden könne. Das sei jedoch «Sache der Aufsichtsbehörde», so Keller-Sutter. Dass diese in einem nächsten Schritt auch dazu aktiv werde, davon sei «schon auszugehen», so die Finanzministerin.

Gegenüber CH Media bestätigt ein Finma-Sprecher am Montag die Darstellung. «Im ersten Schritt ging es darum, eine Lösung zum Schutz der Einlegerinnen und Einleger und dem Ansehen des Schweizer Finanzplatzes zu schaffen», so Tobias Lux. «Im zweiten Schritt werden wir weitere Fragen, auch solche, klären.» Klar war am Sonntagabend einzig, dass die CS während der Inanspruchnahme der staatlich verbürgten Kredite keine Dividende ausbezahlen darf.

Noch vor der Übernahme durch die UBS hat der Verwaltungsrat der Credit Suisse bereits mitgeteilt, die Chefetage der Bank werde für das vergangene Jahr auf variable Lohnbestandteile verzichten müssen. Auch Präsident Axel P. Lehmann hatte bei der Publikation des Geschäftsberichts letzte Woche angekündigt, auf seine variable Vergütung verzichten zu wollen. (sat)