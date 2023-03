Die CS in der Krise: Alles News im Ticker

06:10 Uhr Freitag, 17. März

Jetzt gerät auch grössere US-Regionalbank in Schieflage

Die Finanzwelt kommt nach den jüngsten Hilfsmassnahmen für die Credit Suisse und dem Kollaps von zwei US-Instituten nicht zur Ruhe. Über Nacht geriet die US-Regionalbank First Republic in Schieflage. Sie erhielt von elf grossen US-Geldhäusern wegen Liquiditätssorgen und heftigen Kursverlusten an der Börse eine Finanzspritze in der Höhe von 30 Milliarden Dollar.

An der Liquiditätshilfe beteiligten sich unter anderem die grössten US-Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Die First Republic Bank zählt zu einer Reihe regionaler US-Geldhäuser, die nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank stark an der Börse unter Druck gerieten. Zuletzt war das Institut dann auch noch wegen Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken von Rating-Agenturen herabgestuft worden.

Die Massnahme sei «höchst willkommen» und demonstriere die Widerstandskraft des Bankensystems, heisst es in einer Mitteilung vom US-Finanzministerium und der Notenbank Federal Reserve. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz äusserte sich zum Rettungsaktion. Von einer Ansteckungsgefahr für das ganze Bankensystem geht er nicht aus. (dpa/gb)