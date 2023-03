Die CS in der Krise: Alles News im Ticker

08:35 Uhr Mittwoch, 16. März

Credit Suisse-Aktie eröffnet wohl markant im Plus

Die Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für die Credit Suisse scheint zu funktionieren. Die Aktien der Credit Suisse dürften mit einem deutlichen Plus in den Handelstag starten. Das zeigen vorbörsliche Indikatoren. Sie gehen von einem Plus von über 27 Prozent aus. Zum Vergleich: Am Mittwoch schloss die Aktie mit einem Minus von 24 Prozent. (abi)