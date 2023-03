Credit Suisse und UBS: News zum Bankendeal im Liveticker

09:30 Uhr Donnerstag, 23. März

SNB erhöht den Leitzins auf 1,5 Prozent

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Donnerstag den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 1,5 Prozent erhöht. Sie spricht in einer Mitteilung von einer «Straffung der Geldpolitik», um der Inflation entgegenzuwirken. «Es ist nicht auszuschliessen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten», heisst es weiter.

Im Februar betrug die Inflation in der Schweiz 3,4 Prozent. Für die SNB liegt sie damit viel zu hoch, wie sie in einer Mitteilung festhält. Es handelt sich um die vierte Leitzins-Erhöhung in Folge. Der Entscheid war trotz der angespannten Situation auf den Finanzmärkten erwartet worden. So hatte gestern auch die US-Zentralbank FED den Leitzins erhöht. Der Grund ist derselbe: Die Zentralbank will so die Inflation in den Griff bekommen. (gb)