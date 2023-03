UBS kauft Credit Suisse: Megadeal lässt Börse kalt, Aktie taucht

CS-Übernahme Eine Woche nach «Schnäppchen»-Kauf: Warum schwächelt die UBS-Aktie? Das sagen Analysten Seit Sonntag ist klar, dass die Credit Suisse von der Nummer 1 geschluckt wird. Da würde man meinen, die UBS-Aktien schnellten in die Höhe. Doch die Papiere schwächeln. Über die Gründe sind sich Analysten uneins. Samuel Thomi Jetzt kommentieren 24.03.2023, 14.09 Uhr

Lohnt sich der Kauf der Credit Suisse für die UBS? Bald eine Woche ist es her, dass Politik und Aufsichtsbehörden die Nummer 1 zum Kauf der Nummer 2 auf dem Schweizer Bankenplatz gedrängt haben.

Dass die Papiere der Credit Suisse seither im Keller sind: verständlich. Sie haben sich um den Preis von 0,76 Rappen pro Aktie eingependelt, den die UBS in Form von eigenen Aktien den CS-Aktionärinnen und -Aktionären bieten will.

Am Montag tauchte die Aktie der Credit Suisse – und hat sich dann leicht erholt, auf etwa den Wert, den die Konkurrentin UBS zu zahlen bereit ist. Keystone

Überraschend dagegen: Auch die Aktien der UBS haben an der Börse einen schweren Stand. Nach einem anfänglichen Taucher beim Börsenstart am Montag haben sich die Papiere der grössten Schweizer Bank während der Woche zwar erholt und liegen am Freitag am unteren Rand des Kurses vom Freitag der letzten Woche:

Dabei würde man gemeinhin erwarten, dass sich die Aktien der UBS ob dem «Schnäppchen»-Kauf vom Wochenende deutlich positiver entwickeln. Denn unbestritten ist, dass der effektive Wert der Credit Suisse höher eingestuft wird, als die drei Milliarden, welche die UBS bezahlen möchte. Nur hat sie selbst im Verlauf der vergangenen Wochen und Monate das für eine Bank noch wichtigere Vertrauen von Kundinnen und Kunden verspielt.

«Der Deal ist im Moment sicher nichts für schwache Nerven», sagt Michael Klien. Laut dem Finanzanalysten der Zürcher Kantonalbank (ZKB) «erhöht» sich das Risikoprofil der UBS durch die Übernahme «zwar vorübergehend». Doch, so der ZKB-Experte:

«Über die Zeit betrachtet dürften die Aktionäre dafür aber entschädigt werden.»

«Ob der Kaufpreis tatsächlich ein Schnäppchen ist, wird sich zeigen», sagt Matthias Geissbühler von Raiffeisen. In der Tat sehe der Preis von rund 3 Milliarden Franken zwar «attraktiv» aus, ebenso der von den Behörden erzwungene Abschreiber auf AT1-Anleihen oder die Absicherungen durch Bund und Nationalbank.

«Auf der anderen Seite sind aber auch die Risiken der Transaktion sehr hoch», so Geissbühler. Der bevorstehende «extrem grosse Aufwand» war laut dem Raiffeisen-Anlagechef denn auch ein Grund, warum es in den vergangenen Jahren zu keinen grösseren Bankenzusammenschlüssen mehr gekommen ist.

Seit Sonntag ist bekannt: UBS wird Konkurrentin Credit Suisse kaufen. An der Börse zahlt sich die Übernahme für die Nummer 1 bisher aber nicht aus. Keystone

Wie werden sich also der UBS-Aktien entwickeln? «Der Kurs wird volatil bleiben», lässt sich Matthias Geissbühler von Raiffeisen zitieren. Nebst der Integrations-Frage werde auch der weitere konjunkturelle Verlauf über die Papiere der nunmehr erst recht grössten Schweizer Bank entscheiden. Denn die nach der Coronapandemie aktuell wieder steigenden Zinsen forderten bereits heute auch von den Geschäftsbanken ihren Tribut.

«Zudem ist das Kerngeschäft der UBS – das Wealth Management – auch von der weiteren Börsenentwicklung abhängig», so Geissbühler. Sprich:

«In der aktuellen Situation sollten Anlegerinnen und Anleger bei Bankaktien Zurückhaltung üben.»

Erst wenn sich die Situation nachhaltig beruhige und die Integration erfolgreich verlaufe, sei die UBS-Aktie wieder ein Kauf.

Und ZKB-Finanzanalyst Michael Klien sagt mit Blick auf die Zukunft:

«Jetzt ist es sehr wichtig, dass das Management die Fusionsfragen proaktiv und schnell angeht und möglichst bald auch mit der Integration beginnen kann.»

Ebenso wichtig sei nun «die Kommunikation mit den verschiedenen Stakeholdern, und zwar nicht nur mit den Aktionärinnen und Aktionären». Als Beispiele erwähnt Klien auch die Mitarbeitenden, Geschäftspartner beider Banken oder Behörden.

