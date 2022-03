Roche-CEO Severin Schwan verlässt Credit Suisse

Ukraine-Krieg «Wir könnten jetzt den Krieg mit Öl-Embargo abkürzen»: Deutsch-Ukrainerin bringt bei «Anne Will» die Talkgäste in Verlegenheit

200 Millionen Euro überweist Deutschland täglich für russische Energie in die Kriegskassen von Wladimir Putin. Bei «Anne Will» am Sonntag herrschte Einigkeit: Deutschland muss raus aus der russischen Abhängigkeit – doch die Regierung will das nicht sofort.