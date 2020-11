Cyber-Angriffe auf Banken nahmen in der Coronakrise zu Mit dem Beginn der Coronakrise nahmen die Cyber-Angriffe auf Schweizer Finanzinstitute zu. Verglichen mit anderen Ländern ist die Zahl der Angriffe jedoch gering. 10.11.2020, 18.28 Uhr

Die Angriffsfläche auf Banken vergrössert sich mit der Digitalisierung immer mehr. (Symbolbild) Keystone

(agl) Die Finanzinfrastrukturbetreiberin SIX hat am Dienstag ihren diesjährigen Bericht zur Cybersicherheit veröffentlicht. Dieser zeigt eine klare Zunahme der Angriffe zu Beginn der Coronapandemie, insbesondere im März und April. «Die Unternehmen stellten innerhalb weniger Wochen auf Telearbeit um, und die Kunden nutzten mehr denn je Online-Banking-Anwendungen, wodurch die Angriffsflächen vergrössert und neue Ziele für kriminelle Cyber-Akteure geschaffen wurden», schreibt SIX in einer Mitteilung. In den Sommermonaten gingen die Angriffe derweil wieder zurück.