Digitalisierung in KMU: Pandemie-Effekte schon wieder verpufft

Cybersicherheit Nach der Pandemie tun sich KMU wieder schwer mit der Digitalisierung Der erhoffte Digitalisierungsschub infolge der Coronapandemie ist bei den Schweizer KMU ausgeblieben. Eine neue Studie zeigt: Die meisten Unternehmen machen inzwischen wieder weiter wie vorher. 28.06.2022, 10.15 Uhr

Das Homeoffice konnte sich bei Schweizer KMU nicht nachhaltig durchsetzen. Viele machen punkto Digitalisierung wieder weiter wie bisher. Keystone

Mit dem Verschwinden der Pandemie aus dem Fokus der Öffentlichkeit herrscht bei vielen Schweizer KMU wieder der alte Trott: Die Homeoffice-Nutzung sei auf Vorkrisen-Niveau zurückgefallen, teilt der Verband Digitalswitzerland am Dienstag mit. Und auch bei der Cybersicherheit seien keine Verbesserungen festzustellen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Das Forschungsinstitut GfS Zürich hatte in einer Auftragsstudie untersucht, wie sich die Pandemie auf die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen ausgewirkt hat. Demnach ist der Anteil der Unternehmen, die das Thema Cybersicherheit als sehr wichtig einstufen, auf 35 Prozent gesunken. Während der Pandemie lag dieser noch bei über 40 Prozent. Der Anteil an Mitarbeitenden, die vornehmlich von zu Hause aus arbeiten, ist derweil auf 12 Prozent gesunken und liegt damit nur noch zwei Prozentpunkte über dem Niveau von vor der Pandemie.

Thema Sicherheit ausgelagert

Auch würden die Grundschutzmassnahmen im Bereich Cybersicherheit nicht ausreichend umgesetzt, schreibt Digitalswitzerland. Regelmässige Mitarbeiterschulungen, Audits und die Implementierung eines Sicherheitskonzepts würden vernachlässigt. Jedes dritte KMU habe das Thema Cybersicherheit zudem an Drittanbieter ausgelagert.

Für die Studie waren über 500 Geschäftsführende von kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz befragt worden. In Auftrag gegeben hatte die Arbeit neben Digitalswitzerland die Allianz Digitale Sicherheit Schweiz, die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW. (wap)