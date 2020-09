Das WEF findet im kommenden Jahr nicht in Davos statt Nachdem das World Economic Forum (WEF) vom Januar abgesagt wurde, stellten die Macher eine Ersatzveranstaltung in Aussicht. Nun ist klar: In Davos wird diese nicht stattfinden. 22.09.2020, 11.23 Uhr

Das WEF findet heuer nicht in Davos statt. Keystone

(mg) WEF-Gründer Klaus Schwab habe dies in einem Brief an die Davoser Hotellerie mitgeteilt, wie die «Südostschweiz» am Dienstag schreibt. Darin heisse es, dass das WEF nach einem Alternativ-Standort in der Schweiz suche. «Nach heutigem Stand fällt das WEF 2021 in Davos leider ganz aus», bestätigt der Davoser Tourismus-CEO Reto Branschi den Inhalt des Briefs gegenüber der Zeitung.