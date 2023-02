Credit Suisse: Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Suisse Secrets

Datenleck Credit Suisse: Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Whistleblower – Medienmaulkorb wackelt Die Bundesanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den Credit-Suisse-Datendieb eröffnet. Die sogenannten «Suisse Secrets» lösten auch eine Debatte über Medienfreiheit aus. Nun signalisiert der Bundesrat Bereitschaft, die Situation zu prüfen. André Bissegger Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen in Sachen «Suisse Secrets» aufgenommen. Mitten im Skandal: die Credit Suisse. Keystone

Der Skandal war gross: Vor gut einem Jahr enthüllte ein internationales Journalistennetzwerk die dunkle Vergangenheit der Credit Suisse – die sogenannten «Suisse Secrets». Der Vorwurf: Die Grossbank soll Konten von Kriminellen und korrupten Politikern verwaltet haben. Das Journalisten-Team hatte zuvor von einem Whistleblower Informationen zu 18'000 Konten erhalten und ausgewertet.

Nun wird bekannt, dass die Bundesanwaltschaft (BA) Ermittlungen aufgenommen hat – und zwar gegen den Whistleblower, der die geheimen CS-Daten den Journalisten zugespielt hatte. Das berichteten am Donnerstag die «Tamedia»-Zeitungen. Die BA bestätigt auf Anfrage von CH Media, dass sie aufgrund einer Anzeige ein Strafverfahren eröffnet hat.

Laut Tamedia, die sich auf das Online-Portal «Gotham City» beruft, soll die Anzeige von der Credit Suisse stammen. Die Grossbank erklärt auf Anfrage von CH Media allerdings nur, dass sie weiterhin interne Abklärungen führe und sich nicht zu einem laufenden Verfahren äussere.

Umstrittenes Gesetz verhindert Schweizer Beteiligung

Die BA ermittelt nicht nur wegen der Verletzung des Bank- und Geschäftsgeheimnisses, sondern auch wegen «Wirtschaftlichem Nachrichtendienst» – ein politisches Delikt, für dessen Verfolgung es die Ermächtigung des Bundesrats braucht. Diese habe das Justiz- und Polizeidepartement erteilt, schreibt die BA.

Schuldig macht sich gemäss Strafgesetz, wer Geschäftsgeheimnisse einer fremden amtlichen Stelle, einer ausländischen Organisation, einer privaten Unternehmung oder ihren Agenten zugänglich macht. Bei den «Suisse Secrets» wären die Agenten die Medien, die über die geheimen Daten berichtet hatten.

Doch genau dieser Punkt ist in der Schweiz umstritten. Denn das Datenleck hatte damals auch eine Debatte über die Medienfreiheit ausgelöst. Hintergrund ist der 2015 vom Parlament ausgeweitete Artikel 47 im Bankengesetz. Dieser besagt, dass sich nicht nur der Datendieb strafbar macht, sondern auch derjenige, der die Daten «weiteren Personen offenbart». Gemeint damit sind auch die Journalistinnen und Journalisten.

Die Strafen dafür sind hoch: Den Schweizer Journalistinnen und Journalisten drohen bei einem Verstoss eine Frei­heits­s­tra­fe bis zu drei Jah­ren oder eine Geld­stra­fe. Entsprechend beteiligten sie sich damals nicht an den Recherchen des internationalen Journalistennetzwerks.

Kritik von der Uno an die Schweiz

Prompt hagelte es Kritik. «Das Schweizer Bankengesetz ist ein Beispiel für die Kriminalisierung von Journalismus. Das ist normalerweise ein Problem in autoritären Staaten», sagte Irene Khan, die Uno-Berichterstatterin für Meinungsfreiheit, in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger».

Das Verbot sei zu weit gefasst und enthalte keine Ausnahmeregelung im Fall überragenden öffentlichen Interesses. «Auch die Strafe ist sehr hart. Das hat eine abschreckende Wirkung und veranlasst Journalisten zur Selbstzensur.»

FDP spielt Zünglein an der Waage

Die Schweizer Politik hat bereits auf das Problem reagiert. So sieht die Wirtschaftskommission des Nationalrats Abklärungsbedarf und befürwortet eine entsprechende Motion. Der Bundesrat soll eine Gesetzesänderung prüfen, damit die Pressefreiheit in Finanzplatzfragen gewährleistet ist. Danach soll er gegebenenfalls eine Revision vorschlagen.

Der Entscheid fiel in der Kommission mit 13 zu 11 Stimmen allerdings äusserst knapp aus. Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitte und der SVP stellten sich geschlossen gegen das Vorhaben. Es kam zur unüblichen Allianz zwischen der Linken und der FDP, die sich eher überraschend hinter das Anliegen stellte. Ob die Motion damit auch im Nationalrat durchkommt, ist unklar. Mitte und SVP kommen in der grossen Kammer zusammen auf 85 der 200 Sitze. Das Zünglein an der Waage spielen dürfte die FDP, die 29 Sitze hält.

FDP will Handlungsbedarf klären lassen

«Ob wir dann geschlossen zustimmen werden, ist noch offen», sagte der Zürcher FDP-Nationalrat Beat Walti, der in der Kommission sitzt. Noch habe sich die Fraktion nicht mit der Motion befasst. Es sei aber auch noch nicht sicher, dass die Mitte geschlossen dagegen stimmen werde, gibt er zu bedenken.

Das bestätigte der Luzerner Mitte-Nationalrat Leo Müller, der die Wirtschaftskommission präsidiert. «Ich kann mir gut vorstellen, dass wir keine einheitliche Meinung vertreten werden», sagte er. Müller selbst ist gegen die Motion. «Es stimmt für mich nicht, wenn man mit Daten, die unrechtmässig an die Öffentlichkeit gelangt sind, Politik machen kann.» Es gehe ums Prinzip und er vergleicht es mit dem Sport. «Wenn dort Resultate mit unrechtmässigen Mitteln erzielt werden, hat das Sanktionen zur Folge. Wieso soll das nicht auch in der Politik so sein?»

Die FDP-Mitglieder wiederum hätten in der Kommission der Motion zugestimmt, «weil wir uns der Diskussion im Grundsatz nicht verschliessen wollen», sagte Walti. Es gehe darum, den Handlungsbedarf abzuklären.

Bundesrat beantragt Motion anzunehmen

Allerdings sei es eine in alle Richtungen schwierige Frage: Einerseits müsse die Freiheit der Medien über vermutete Missstände zu berichten, hoch gewichtet werden. «Andererseits richtet die Berichterstattung auch Schaden an, der nicht mehr korrigiert werden kann». Er denkt dabei etwa daran, wenn sich ein Verdacht auflöst – und die Betroffenen mit einer Verdachtsstrafe belastet sind.

Aufwind für das Anliegen geben könnte es vom Bundesrat: Dieser beantragte am Mittwoch, die Motion anzunehmen. Der Bundesrat anerkenne den Stellenwert der verfassungsrechtlich garantierten Medienfreiheit, schreibt er in seiner Antwort. Er sei bereit, «die verlangte Prüfung vorzunehmen und bei einem positiven Ergebnis eine Vorlage zu erarbeiten.»

