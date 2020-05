Denkfabrik Avenir Suisse will trotz der Krise Handel stärken und mehr Freihandel Geht es nach Avenir Suisse, soll die Schweiz angesichts der aktuellen Krise den Handel mit anderen Ländern ausbauen statt einschränken. Den Selbstversorgungsgrad zu erhöhen, sei unnütz. 18.05.2020, 15.49 Uhr

Die Schweizer Landwirtschaft produziert einen grossen Teil der in der Schweiz benötigten Lebensmittel. Dafür importiert sie aber Hilfsgüter wie Dünger aus dem Ausland. (Symbolbild) Keystone

(gb.) Laut Avenir Suisse gibt es in der Schweiz vermehrt Stimmen, die eine Rückkehr zu mehr inländischer Produktion und weniger Abhängigkeiten zum Ausland fordern – nach dem Motto «Switzerland First». Diesen Kräften stellt sich die liberale Denkfabrik Avenir Suisse mit einem neuen Wirtschaftspapier entgegen. Die Schweiz sei ein stark globalisiertes Land und verdanke ihren Wohlstand dem internationalen Handel, rief Direktor Peter Grünenfelder am Montag an einer Telefonkonferenz in Erinnerung.