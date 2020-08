Der Schweiz geht die Butter aus: Bund erhöht nun die Importe In der Schweiz besteht erstmals seit mehreren Jahren die Gefahr, dass Butter knapp werden könnte. Zum zweiten Mal in diesem Jahr werden deshalb die Kontingente für den Import erhöht. 11.08.2020, 11.11 Uhr

Besonders Ende Jahr brauchen Schweizerinnen und Schweizer viel Butter. Keystone

(gb.) Butter ist derzeit ein knappes Gut in der Schweiz – und ein begehrtes. Wie das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, befinden sich die Butterlager momentan auf einem sehr tiefen Stand von 400 Tonnen. Gleichzeitig sei der Verbrauch dieses Jahr gestiegen.