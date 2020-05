Detailhändler verkaufen in Coronakrise mehr Esswaren, Fitnessgeräte und Elektronik Die Coronakrise hinterlässt unübersehbare Spuren in den Umsätzen der Detailhandelsgeschäfte. In den ersten drei Monaten des Jahres sind fast zehn Prozent mehr Esswaren verkauft worden. 04.05.2020, 09.00 Uhr

Die Regale bei den Grundnahrungsmitteln mussten in den vergangenen Wochen immer wieder rasch aufgefüllt werden. Keystone

(gb.) Die Umsätze im Schweizer Detailhandel sind in den ersten drei Monaten des Jahres insgesamt um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das Wachstum ist vor allem auf die Verkäufe im Food-Bereich zurückzuführen, wie das Marktforschungsinstitut GFK am Montag in einer Mitteilung schreibt. Dort legte der Umsatz gar um 9,1 Prozent zu.