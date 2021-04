Detailhandel Coop mischt mit neuer Marke den Schokoladen-Markt auf Ein weiterer Mitspieler auf dem Schweizer Schokoladen-Markt: Coop hat am Montag die neue Marke «Halba – Le Chocolatier Suisse» lanciert. 19.04.2021, 08.44 Uhr

Coop lanciert eine neue Schokoladen-Marke. Keystone

(abi) Coop lanciert eine neue Schokoladen-Marke und mischt damit den Schweizer Schokoladen-Markt auf. «Im Bereich Schokolade sind wir klare Marktführerin. Diese Position bauen wir nun mit unserer neuen exklusiven Marke aus», wird Philipp Wyss, Leiter der Direktion Marketing und Beschaffung, in einer Mitteilung vom Montag zitiert. «Halba – Le Chocolatier Suisse» stehe für puren Genuss, Schweizer Qualität und feinste Zutaten und soll im mittleren Preissegment angeboten werden.