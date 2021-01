Detailhandel Denner trotzt Corona und kann den Umsatz auch im Krisenjahr weiter steigern Der Detailhändler Denner hat seinen Nettoumsatz im Coronajahr weiter steigern können. Dies obwohl weniger Kunden die Filialen der Migros-Tochter besucht haben. 25.01.2021, 09.36 Uhr

Kann einmal mehr ein Umsatzplus vermelden: Der Schweizer Discounter Denner – hier im Bild die Filiale in Würenlingen. Claudia Laube

(dpo) Für 2020 weist Denner einen Nettoumsatz von 3,8 Milliarden Franken aus. Damit habe man an die erfolgreichen Vorjahre anknüpfen können, schreibt der Detailhändler am Montag in einer Mitteilung. So konnte das Tochterunternehmen der Migros gegenüber dem Vorjahr seinen Nettoumsatz im Coronajahr um 500 Millionen steigern.