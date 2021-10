Detailhandel In Migros-Filialen gibt es bald Selbstbedienungsboxen für Pakete Die Migros baut das Geschäft mit Paketsendungen aus. Bis Ende Jahr werden in 70 Filialen Selbstbedienungsboxen für Pakete installiert. Bald kommen auch Boxen ausserhalb der Filialen dazu. 18.10.2021, 11.38 Uhr

Neben den Sammel-Containern sollen ab nächstem Jahr Paketboxen stehen. (Symbolbild) Keystone

Beim Einkaufen im Quartierladen noch rasch den bestellten Staubsauger abholen: Das soll in immer mehr Migros-Filialen möglich werden, wie der Konzern am Montag bekannt gab. Die Migros will das Geschäft mit Paketsendungen bis Ende Jahr mit 70 neuen Abholstationen ausbauen. Die Stationen werden als Selbstbedienungsboxen direkt in den Filialen aufgestellt.