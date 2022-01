Detailhandel Nach Pandemie-bedingten Vorteilen drohen happige Umsatzverluste Nachdem Pandemie-bedingte Treiber wegfallen dürften, drohen dem Schweizer Detailhandel im laufenden Jahr happige Umsatzverluste. Laut einer Studie trifft das den Food- wie auch den Non-Food-Bereich. 05.01.2022, 11.59 Uhr

Konnte der Schweizer Detailhandel in der Pandemie teilweise stark profitieren, drohen ihm nun happige Umsatzverluste. (Symbolbild) Valentin Hehli

Auch im zweiten Pandemiejahr hatte das Coronavirus den Detailhandel fest im Griff. Und zwar insgesamt zum Guten, wie der am Mittwoch von der Grossbank Credit Suisse (CS) und dem Beratungsunternehmen Fuhrer & Hotz veröffentlichte «Retail Outlook 2022» zeigt. So konnten die Einbrüche beim Umsatz vom Jahresbeginn insbesondere im Non-Food-Bereich durch den darauffolgenden Nachholkonsum am Ende mehr als wett gemacht werden. Schliesslich haben die Detailhändler in der Schweiz das Vorkrisenniveau letztes Jahr gar übertroffen. Damit erwies sich die Pandemie «auch im Jahr 2021 unverändert als Treiber der Detailhandelsumsätze», wie die CS in einer Mitteilung zur Studie schreibt.