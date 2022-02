Valora macht wieder Gewinn

Detailhandel Positiver Reingewinn: Valora zurück in der Gewinnzone Die Valora Gruppe erwirtschaftete 2021 ein Betriebsergebnis von 30,3 Millionen Franken. Mit einem Reingewinn von 8,3 Millionen Franken kehrt sie in die Gewinnzone zurück. 23.02.2022, 07.23 Uhr

Das Geschäft mit den Pendlerströmen hat sich schon ab März 2021 wieder erholt. Keystone

Der Ausbruch der Pandemie hatte der Valora Gruppe, zu der unter anderem die K-Kioske und die Avec-Läden gehören, ein miserables 2020 beschert: Der Wegbruch der Pendlerströme resultierte in einem Verlust von 6,2 Millionen Franken. 2021 war nun deutlich besser, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Mit einem Reingewinn von 8,3 Millionen Franken ist die Valora zurück in der Gewinnzone.