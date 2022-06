Detailhandel Valora übernimmt 71 BP-Tankstellenshops Die Kioskgruppe ist weiter auf Expansionskurs. Nun übernimmt sie 71 BP-Tankstellenshops. Bis Ende 2023 wird Valora nach eigenen Angaben das grösste Convenience-Verkaufsstellennetz der Schweiz haben. 20.06.2022, 07.43 Uhr

An zahlreichen BP-Tankstellen wird künftig ein Avec-Shop stehen. (Archivbild) Keystone

Valora setzt weiter auf Wachstum. Am Montag hat das Handelsunternehmen mitgeteilt, dass es seine Zusammenarbeit mit der Tankstellenbetreiberin Oel-Pool markant ausbaut. Valora übernimmt 71 weitere Tankstellenshops und wandelt sie in Avec-Shops um. Diese befinden sich an BP-Tankstellen in der West-, Nordwest- und Ostschweiz. Alle Standorte seien langfristig gesichert, versichert der Konzern. Die Übernahme muss noch von der Wettbewerbskommission (Weko) gutgeheissen werden.

«Damit erhöht Valora nicht nur ihre Präsenz im Convenience-Geschäft an Tankstellen signifikant, sondern wird Ende 2023 mit rund 370 Avec-Stores auch über das grösste Convenience-Verkaufsstellennetz in der Schweiz verfügen», heisst es in der Mitteilung. Zur Valora-Gruppe gehören neben den Avec-Shops unter anderen auch die K-Kioske, der Brezelkönig und das Caffè Spettacolo.

Valora peilt Umsatz von 300 Millionen Franken an

Valora setzt damit die Wachstumsstrategie fort. Anfang Jahr hatte sie bereits 39 Tankstellenshops der Firma Moveri übernommen, die mehrheitlich unter der Marke Aperto geführt werden. Sie stehen an Zapfsäulen von Ruedi Rüssel oder Miniprix. Valora geht davon aus, dass sie im Tankstellengeschäft mittelfristig einen jährlichen Umsatz von über 300 Millionen Franken erzielen wird.

Valora ist in der Schweiz seit rund 20 Jahren im Tankstellengeschäft aktiv. Neben Tamoil-Shops mit starker Präsenz in der Westschweiz und im Grossraum Zürich konnte Valora auch in der Deutschschweiz die Zahl der Standorte ausbauen. (rwa)