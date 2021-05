Detailhandel Von der Krise profitierten die ganz Grossen – und der kleine Laden um die Ecke Die Pandemie hat den Strukturwandel im Detailhandel beschleunigt. Profitiert haben grosse Anbieter und kleine Quartierläden. Das klassische Verkaufsgeschäft in den Innenstädten litt dagegen stark. Peter Walthard 11.05.2021, 06.00 Uhr

Die beiden grossen Player Coop und Migros gehören unter dem Strich zu den Gewinnern der Pandemie. Keystone

(wap) Die beiden grossen Detailhandelsketten Migros und Coop konnten ihr Onlinegeschäft in der Pandemie massiv ausbauen: Beide hätten in diesem Bereich ein Umsatzwachstum von mehr als 45 Prozent verzeichnet, meldete der Wirtschaftsprüfer Deloitte am Dienstag. Beide Unternehmen seien mit den Ranglistenplätzen 40 beziehungsweise 46 nach wie vor unter den Top 50 der stärksten Detailhändler der Welt. Auch das Schweizer Luxusgüterunternehmen Richemont konnte seinen Platz unter den Top 100 dank Online halten: Der Onlineverkauf habe die Verluste durch die Schliessung von Läden und das Ausbleiben von Touristen zumindest teilweise aufgefangen, so Deloitte.