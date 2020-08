Deutsche Behörde gibt grünes Licht: Swiss erhält die 1,5 Milliarden Franken vom Bund Die Rettung der beiden Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss ist in trockenen Tüchern. Deutschland hat den Hilfszahlungen der Schweiz am Montag zugestimmt. 17.08.2020, 19.23 Uhr

Die Coronakrise hat die Swiss hart getroffen. Nun kommt das versprochene Rettungsgeld. Keystone

(gb.) Die Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss müssen nicht länger auf die vom Bund versprochenen Gelder warten. Am Montag hat der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (WSF) seine Zustimmung zum Kredit gegeben, wie die Swiss am Abend mitteilte. Der Kredit in der Höhe von 1,5 Milliarden Franken ist zu 85 Prozent vom Schweizer Bund abgesichert.