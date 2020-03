Die Schweizer Getränkebranche verzeichnet hohe Umsatzeinbusse Getränkeproduzenten und Getränkehändler haben es schwierig während der Coronakrise. Die grössten Probleme seien Absatzschwierigkeiten und hohe Umsatzeinbussen. 30.03.2020, 18.32 Uhr

Die Coronakrise bereitet der Schweizer Getränkebranche Mühe. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Getränkebranche (ASG) hat in einer Umfrage die aktuelle Situation in der hiesigen Getränkebranche ermittelt. Mehr als zwei Drittel der Befragten hätten angegeben, dass sie über Liquiditätsprobleme verfügen. Dies gab der ASG in einer Mitteilung am Montag bekannt.