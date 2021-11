Ringier und TX Group lancieren Swiss Marketplace Group

Digitale Marktplätze «Swiss Marketplace Group»: TX Group und Ringier lancieren Joint Venture Die grossen digitalen Marktplätze der Schweiz sind seit Donnerstag in der Hand der neuen «Swiss Marketplace Group». Zum Joint Venture gehören TX Group, Ringier, Mobiliar und amerikanische Investoren. 12.11.2021, 08.26 Uhr

Legen ihre Marktplätze zusammen: TX-Group-Präsident Pietro Supino und Ringier-CEO Mark Walder. (Archiv) Keystone

Zum am Donnerstag geschlossenen Joint Venture gehören unter anderem die Portale Immoscout24, Ricardo, Tutti.ch, Homegate und Car For You. Wie im August angekündigt, hält die TX Group 31 Prozent, Ringier und Mobiliar je 29,5 Prozent und die amerikanischen Investoren von General Atlantic zehn Prozent. Alle vier Aktionäre haben aber je einen Viertel der Stimmrechte, so eine Mitteilung vom Freitag.