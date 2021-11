Digitale Sicherheit KMU verzeichnen Anstieg von Cyberangriffen Kleine und mittlere Unternehmen sind immer stärker von Cyberangriffen betroffen. Eine Umfrage zeigt, dass die KMU punkto Cybersicherheit Verbesserungspotenzial haben. 18.11.2021, 10.15 Uhr

Immer mehr KMU berichten von Cyberangriffen auf ihre Systeme. (Symbolbild) Keystone

Immer häufiger geraten KMU ins Visier von Cyberkriminellen. Das bestätigen nun auch neue Zahlen. So stieg die Zahl der Cyberangriffe auf KMU gegenüber 2020 an. Dies zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage im Auftrag der Mobiliar, von Digitalswitzerland, der Allianz Digitale Sicherheit Schweiz, der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften.