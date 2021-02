Digitalisierung Coronakrise sorgt für Boom bei der Heimelektronik Der Umsatz mit technischen Konsumgütern stieg im Coronajahr 2020 um 8,9 Prozent. Mit 5,5 Milliarden Franken Umsatz wurde gar der Branchenrekord von 2010 gebrochen. 23.02.2021, 13.25 Uhr

Die Umsatzzahlen zeigen: Im Coronajahr investierten die Schweizer in Game-Ausrüstung. (Symbolbild) Keystone

(wap) Damals waren in der Schweiz mit technischen Konsumgütern 5,3 Milliarden Franken umgesetzt worden. «Covid-19-Effekte wie Homeoffice und Homeschooling steigerten die Nachfrage nach Computern und Peripherie enorm», heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung des Marktforschungsinstituts «Growth for Knowledge» (GfK).