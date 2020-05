Digitec Galaxus will freiwillige Umweltkompensation einführen Die Digitec Galaxus AG will in ihren Shops die Möglichkeit für eine freiwillige Umweltkompensation anbieten. Gemäss einer Umfrage wäre ein Drittel der Kunden bereit, eine Abgabe zu bezahlen. 11.05.2020, 10.13 Uhr

Wer bei Digitec oder Galaxus bestellt, soll ab Ende Mai eine freiwillige Klimakompensation bezahlen können.

Dominic Kobelt

(agl) Jeder dritte Kunde hätte gerne die Möglichkeit, den CO2-Ausstoss seiner Online-Einkäufe kompensieren zu können, schreibt Digitec Galaxus am Montag in einer Mitteilung. Dies habe eine Umfrage ergeben, welche das Unternehmen beim Marktforschungsinstitut GFK in Auftrag gegeben habe.