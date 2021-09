Geschäftszahlen Schliesstechnik-Unternehmen Dormakaba wächst leicht Dank einer guten zweiten Hälfte kann Dormakaba für das vergangene Geschäftsjahr gute Resultate vermelden. Die Geschäftsaussichten seien weiterhin von Unsicherheiten geprägt. 01.09.2021, 07.20 Uhr

Insgesamt 2,5 Milliarden Franken hat Dormakaba im vergangenen Geschäftsjahr umgesetzt. Keystone

Vor allem im zweiten Semester ihres Geschäftsjahrs konnte der Schliesstechnik-Konzern Dormakaba kräftig aufholen. «In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres wuchs der Umsatz organisch mit 10 Prozent im zweistelligen Bereich», heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. In den Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 schlägt sich dies in einem Nettoumsatz von 2,5 Milliarden Franken und in einem Konzerngewinn von 193.3 Millionen Franken nieder. Dabei war in der ersten Hälfte der Berichtsperiode das Umsatzwachstum noch negativ, wie Dormakaba schreibt. Für das gesamte Geschäftsjahr resultiert ein Wachstum von 1,3 Prozent.